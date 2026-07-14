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Поддубный призвал размещать монументы участникам СВО в городской среде

Поддубный призвал размещать монументы участникам СВО в городской среде

Герой России Евгений Поддубный, вошедший в федеральную пятерку кандидатов от «Единой России» на выборах в Госдуму, заявил о необходимости сделать памятники участникам специальной военной операции неотъемлемой частью городской инфраструктуры.

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