Иногда лучше жевать: пять способов быстро справиться со стрессом

Всего 15–20 минут жевания могут понизить уровень стрессовых гормонов, таких как кортизол и адреналин, потому что таким образом стимулируется тройничный нерв, который помогает расслабить мышцы, полагают некоторые психологи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии