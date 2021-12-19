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Замглавы МИД РФ: НАТО не сможет отмахнуться от предложений Москвы по гарантиям безопасности

Замглавы МИД РФ: НАТО не сможет отмахнуться от предложений Москвы по гарантиям безопасности

Российская сторона исходит из того, что Североатлантический альянс не сможет отмахнуться от предложений Москвы по гарантиям безопасности, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

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