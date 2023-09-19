Исходной точкой Большого взрыва могла стать гигантская черная дыра: новое исследование ученых

ГИ

Геннадий Исаков

Полная ахинея. Палец в рот и Остапа понесло. Да совсем не имеет значения, откуда возникла вселенная, из точки, из дырки. Главные вопросы, по какой причине она стала возникать среди вечности? Что вдруг случилось в этой вечности? Почему и для чего были запущены именно эти процессы по стреле времени? Куда ведёт эта стрела? Откуда взялись все законы природы? Вот тогда и можно говорить, как и из чего возникла материя.