Существующая научная парадигма предполагает, что Вселенная появилась в результате Большого взрыва. Космолог Пол Саттар выдвинул другую теорию: ученый считает, что наша Вселенная возникла из сингулярности Черной дыры, а ее основой могла стать другая Вселенная.
Исходной точкой Большого взрыва могла стать гигантская черная дыра: новое исследование ученых
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АМ
Анатолий Михайлов
Очередной бред сумашедшего 🤯
Ответить
19 час.
ГИ
Геннадий Исаков
Полная ахинея. Палец в рот и Остапа понесло. Да совсем не имеет значения, откуда возникла вселенная, из точки, из дырки. Главные вопросы, по какой причине она стала возникать среди вечности? Что вдруг случилось в этой вечности? Почему и для чего были запущены именно эти процессы по стреле времени? Куда ведёт эта стрела? Откуда взялись все законы природы? Вот тогда и можно говорить, как и из чего возникла материя.
Ответить
15 час.
Karmadon
Попробуйте рассчитать гравитационный радиус "черной дыры" по формуле r_g = 2Gm/c^2, приняв m равным предполагаемой массе Вселенной ≈10^53 кг, выразите его в св. годах и сравните с принятым на текущий момент возрастом Вселенной. Не находите ничего странного? Не приходит в голову, что все мы живем на ПОВЕРХНОСТИ ЧД "Вселенная", и при этом чувствуем себя довольно комфортно? Да-да - именно на поверхности, а не "внутри".
Ответить
8 час.
Свежие комментарии