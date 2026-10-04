«Аллергарда»: что нельзя принимать вместе с новой российской вакциной от аллергии?

Представьте себе: вы наконец-то нашли решение для своей аллергии — новую вакцину «Аллергарду», которая обещает облегчить жизнь миллионам людей, страдающих от сезонных мучений.
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