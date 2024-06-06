Дайджест дня: Volvo EX90 на конвейере, гиперкар Cadillac и другие события индустрии

Дайджест дня: Volvo EX90 на конвейере, гиперкар Cadillac и другие события индустрииБольшой электрический кроссовер Volvo EX90 отпраздновал премьеру еще в ноябре 2022 года, однако только сейчас компания отрапортовала о начале серийного производства.