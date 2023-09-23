Почему русские должны за всех умирать?

ЕБ

Елена Бреслова

армян Арцаха должен принять и расселить в своих дворцах Пашинян! За наших миротворцев пусть будут прокляты Алиев и Пердоган со всеми своими потомками навеки! и присоединяюсь к родным моряков "Курска" Путин совсем не жалеет своих воинов, он лицемерен в своей вере, но будет ему кара небесная за их бессмысленные смерти из-за его трусости, лени и глупости