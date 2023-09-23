МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

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Почему русские должны за всех умирать?

Почему русские должны за всех умирать?

Знаете, уже какое-то дежавю просто. Ведь уже не первый раз такое происходит: очередной пожар в армяно-азербайджанских отношениях и очередная порция обвинений в сторону России.

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Комментарии
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Александр Ткаченко
Хватит сопли жевать; Армяне ТРУСЫ и по другому их не на зовёшь.
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13 час.
ЕБ
Елена Бреслова
армян Арцаха должен принять и расселить в своих дворцах Пашинян! За наших миротворцев пусть будут прокляты Алиев и Пердоган со всеми своими потомками навеки! и присоединяюсь к родным моряков &quot;Курска&quot; Путин совсем не жалеет своих воинов, он лицемерен в своей вере, но будет ему кара небесная за их бессмысленные смерти из-за его трусости, лени и глупости
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9 час.

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