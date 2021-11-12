Kremlin Pool/Globallookpress "Тысячу Силуанова" съела инфляция. Обнищание стариков в России признал даже Росстат.
"Тысячу Силуанова" съела инфляция: Обнищание стариков признал даже Росстат
Комментарии
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Alexander Kozlov
Не надо никаких индексаций. Лучше остановите падение рубля. Льёте помои на СССР, а в нем инфляция была около 2% годовых. Достаточно было постепенного карьерного роста, чтобы стать обеспеченным человеком. ЦК и Политбюро со своими привилегиями составляли ничтожную часть по сравнению с сонмом современных партий и министерств. А капиталистов, ныне поглощающих всю ренту государственных недр, вообще не было.
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16 час.
Маннюня Любопытная
Alexander Kozlov
Не надо никаких индексаций. Лучше остановите падение рубля. Льёте помои на СССР, а в нем инфляция была около 2% годовых. Достаточно было постепенного карьерного роста, чтобы стать обеспеченным человеком. ЦК и Политбюро со своими привилегиями составляли ничтожную часть по сравнению с сонмом современных партий и министерств. А капиталистов, ныне поглощающих всю ренту государственных недр, вообще не было.
Андрей Фурсов. 16 уловок Нового Капитализма, которые нужно знать и учитывать каждому https://www.youtube.com/watch?v=XWLj2dIUDvw --
Андрей Фурсов. 16 уловок Нового Капитализма, которые нужно знать и учитывать каждому
YouTube
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12 час.
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