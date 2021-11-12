Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Росси
    Ну им не нужно такой системы, как в России, где все под контролем олигархата и друзейВ Казахстане прох...
  • Сергей Росси
    Опричина нужна, короткое следствие- быстрый суд и приговор. У нас же свой путь, а юридическая система европейскаяСДАЮТ НАЗАД ВО ВС...
  • Александр Стародубцев
    Коли дело так заминают, надо искать покровителей и тоже на скамью подсудимых.СДАЮТ НАЗАД ВО ВС...

"Тысячу Силуанова" съела инфляция: Обнищание стариков признал даже Росстат

"Тысячу Силуанова" съела инфляция: Обнищание стариков признал даже Росстат

Kremlin Pool/Globallookpress "Тысячу Силуанова" съела инфляция. Обнищание стариков в России признал даже Росстат.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Alexander Kozlov
Не надо никаких индексаций. Лучше остановите падение рубля. Льёте помои на СССР, а в нем инфляция была около 2% годовых. Достаточно было постепенного карьерного роста, чтобы стать обеспеченным человеком. ЦК и Политбюро со своими привилегиями составляли ничтожную часть по сравнению с сонмом современных партий и министерств. А капиталистов, ныне поглощающих всю ренту государственных недр, вообще не было.
Ответить
16 час.
Маннюня Любопытная
Alexander Kozlov
Не надо никаких индексаций. Лучше остановите падение рубля. Льёте помои на СССР, а в нем инфляция была около 2% годовых. Достаточно было постепенного карьерного роста, чтобы стать обеспеченным человеком. ЦК и Политбюро со своими привилегиями составляли ничтожную часть по сравнению с сонмом современных партий и министерств. А капиталистов, ныне поглощающих всю ренту государственных недр, вообще не было.
Андрей Фурсов. 16 уловок Нового Капитализма, которые нужно знать и учитывать каждому https://www.youtube.com/watch?v=XWLj2dIUDvw --
Андрей Фурсов. 16 уловок Нового Капитализма, которые нужно знать и учитывать каждому
YouTube
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх