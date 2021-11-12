"Тысячу Силуанова" съела инфляция: Обнищание стариков признал даже Росстат

Alexander Kozlov

Не надо никаких индексаций. Лучше остановите падение рубля. Льёте помои на СССР, а в нем инфляция была около 2% годовых. Достаточно было постепенного карьерного роста, чтобы стать обеспеченным человеком. ЦК и Политбюро со своими привилегиями составляли ничтожную часть по сравнению с сонмом современных партий и министерств. А капиталистов, ныне поглощающих всю ренту государственных недр, вообще не было.