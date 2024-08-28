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Обязательная маркировка и регистрация сельскохозяйственных животных в России началась 1 марта 2023 года

Обязательная маркировка и регистрация сельскохозяйственных животных в России началась 1 марта 2023 года

В России вступили в силу новые правила маркировки и учета сельскохозяйственных животных. Федеральный закон № 221-ФЗ и ряд подзаконных актов определяют перечень животных, подлежащих маркировке, включая крупный рогатый скот, свиней, овец, коз, лошадей, домашнюю птицу, оленей, кроликов и места искусственного разведения рыбы.

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