Журналист Крэйден: Трюдо спрятался за беременную в парламенте Канады

Журналист Дэвид Крэйден резко раскритиковал канадского премьера Джастина Трюдо за то, что он «спрятался» за беременную женщину — лидера правительства Канады в палате общин Карину Гулд, чтобы избежать оскорблений после инцидента с украинским нацистом.