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Инцидент в Новосибирске: Burger King запретил доступ актеру Никите Кологривому после дебоша в баре

Инцидент в Новосибирске: Burger King запретил доступ актеру Никите Кологривому после дебоша в баре

Инцидент в Новосибирске: Burger King запретил доступ актеру Никите Кологривому после дебоша в баре Елена ГалицкаяВ последние дни Новосибирск стал свидетелем неприятного инцидента, который стал причиной запрета актеру Никите Кологривому на посещение ресторанов сети Burger King.

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