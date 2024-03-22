Инцидент в Новосибирске: Burger King запретил доступ актеру Никите Кологривому после дебоша в баре Елена ГалицкаяВ последние дни Новосибирск стал свидетелем неприятного инцидента, который стал причиной запрета актеру Никите Кологривому на посещение ресторанов сети Burger King.