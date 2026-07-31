Два развода, лишение родительских прав и копеечные алименты: скандальные слухи о личной жизни единственного сына Кадышевой

Ансамбль "Золотое кольцо" два года был самым востребованным коллективом в России. Надежда Кадышева из-за небывалого количества заказов на частные выступления взвентила цену на выступления до 20 миллионов рублей и стала активно продвигать своего сына Григория Костюка.
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