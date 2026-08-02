Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов в ходе разговора с РИА Новости в очередной раз дал резкую оценку недавним высказываниям главы киевского режима Владимира Зеленского, который в очередной раз назвал полуостров украинской территорией.
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