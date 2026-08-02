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Наш потерянный мир

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Константинов назвал слова Зеленского о Крыме мышлением негодяя

Константинов назвал слова Зеленского о Крыме мышлением негодяя

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов в ходе разговора с РИА Новости в очередной раз дал резкую оценку недавним высказываниям главы киевского режима Владимира Зеленского, который в очередной раз назвал полуостров украинской территорией.

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Комментарии
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С С
&quot;В начале было слово&quot;..., вот Зе его и вякнул. За это можно и фонарный столб.
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1 м.
ШКИПЕР
Не стоит обращать внимания на бред обдолбанного клоуна.
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1 м.
Виктор Луговой
В начале было слово - и слово было не воробей.
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1 м.