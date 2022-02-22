В Латвии уверены: россиян усиленно накачивают, готовя к войне

Россиян усиленно готовят к войне. Для этого задействованы все прокремлевские новостные каналы, вещающие о геноциде, якобы устраиваемом украинцами в отношении русских, гуманитарном кризисе в так называемых ЛДНР, обстрелах территорий Донбасса.