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В Латвии уверены: россиян усиленно накачивают, готовя к войне

В Латвии уверены: россиян усиленно накачивают, готовя к войне

Россиян усиленно готовят к войне. Для этого задействованы все прокремлевские новостные каналы, вещающие о геноциде, якобы устраиваемом украинцами в отношении русских, гуманитарном кризисе в так называемых ЛДНР, обстрелах территорий Донбасса.

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