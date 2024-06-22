В Твери сотрудники СК поздравили с 95-летием ветерана следствия Павла Кабанова

Сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области — старший инспектор (по кадрам) подполковник юстиции Алексей Варфаломеев и старший следователь Калининского межрайонного следственного отдела старший лейтенант юстиции Анастасия Федюнина от всего сердца поздравили с 95-летием ветерана следствия, участника Великой Отечественной войны, Павла Павловича Кабанова.
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