Возбуждены уголовные дела за нарушение требований пожарной безопасности при теракте в Крокусе

Сегодня 7,7K прочитали После трагических событий теракта 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл", Следственный Комитет России возбудил несколько уголовных дел, включая дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности (ст.
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