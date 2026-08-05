Происшествия
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Происшествия

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Глава ведомства поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в Московской области

Глава ведомства поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в Московской области

В социальных медиа сообщается, что в городском округе Красногорск по улице Северной один из многоквартирных домов находится в ненадлежащем состоянии, при этом компетентные службы на обращения граждан не реагируют.

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