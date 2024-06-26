"Большая семерка" не может договориться, как удобнее и безопаснее грабить Россию

В Белом доме заявили об отсутствии консенсуса в G7 по вопросу изъятия замороженных активов России. Об этом сообщает РИА Новости.
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