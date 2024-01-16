Общественник Леткова: детей на уроках труда могут привлечь к общественно-полезным работам

Школы могут начать привлекать учеников к общественно-полезным работам на уроках труда. Такое предположение высказала председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
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