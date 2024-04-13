Студенты впервые получили суперкомпьютер с ИИ. Его сделала Nvidia

Технологический институт Джорджии объявил о партнерстве с NVIDIA с целью создания первого суперкомпьютерного центра ИИ для обучения студентовПроект получил название AI Makerspace — он позволит демократизировать доступ к вычислительным ресурсам, которые раньше были доступны только исследователям и техногигантам.
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