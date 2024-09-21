«И понеслось…» – Гурулев об ударе по НАТО

алекс кузь

После добротных обедов и буфетов в закрытых ведомствах удары и хлопки по всяким целям видятся компьют графикой. А что будет потом. Готовы ли банковские технологии, вместо сбора налогов и штрафов, к рассылке всяких страховок, компенсаций и оплаты ритуальных услуг для населения. Экномика войны должна быть удобна для всех граждан.