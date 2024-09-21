Политнавигатор Россия в состоянии нанести чувствительный удар по НАТО, хотя западные СМИ в этом сомневаются.
«И понеслось…» – Гурулев об ударе по НАТО
Комментарии
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алекс кузь
После добротных обедов и буфетов в закрытых ведомствах удары и хлопки по всяким целям видятся компьют графикой. А что будет потом. Готовы ли банковские технологии, вместо сбора налогов и штрафов, к рассылке всяких страховок, компенсаций и оплаты ритуальных услуг для населения. Экномика войны должна быть удобна для всех граждан.
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