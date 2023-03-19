В Уссурийске 28 мая на сцене ДОРА покажут лирическую комедию "Северное сияние" (12+) в исполнении известных актеров театра и кино.
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