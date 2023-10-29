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Россиянам рассказали, за какие операции грозит блокировка карты

Россиянам рассказали, за какие операции грозит блокировка карты

Известия/Алексей Майшев За частое обналичивание крупных сумм банки могут заблокировать карту, предупредил заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.

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