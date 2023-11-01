Смолов: я попросил Мендеса помочь Захаряну адаптироваться в "Реале Сосьедад"

Нападающий московского "Динамо" Федор Смолов рассказал, что связывался со своим бывшим одноклубником по испанской "Сельте" Браисом Мендесом, чтобы тот помог Арсену Захаряну адаптироваться в "Реале Сосьедад", передает "Спорт-Экспресс".