Смолов: я попросил Мендеса помочь Захаряну адаптироваться в "Реале Сосьедад"

Нападающий московского "Динамо" Федор Смолов рассказал, что связывался со своим бывшим одноклубником по испанской "Сельте" Браисом Мендесом, чтобы тот помог Арсену Захаряну адаптироваться в "Реале Сосьедад", передает "Спорт-Экспресс".
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