Фриман: ВС РФ продвигаются в Донбассе с небывалой скоростью

Вооруженные силы (ВС) России в настоящее время продвигаются в Донбассе с небывалой скоростью. Об этом заявил бывший помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
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