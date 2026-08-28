Pentagon asks Supreme Court to allow ban on trangender troops

The Trump administration on Friday asked the Supreme Court to allow the Pentagon to ban transgender individuals from serving in the military.
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