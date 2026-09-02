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Царьград

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"Быть православным здесь не проблема": хорватский олимпиец объяснил переезд в Россию

"Быть православным здесь не проблема": хорватский олимпиец объяснил переезд в Россию

Легкоатлет заявил, что Россия – это свободная страна, где его дети могут получать образование в православной гимназии.

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