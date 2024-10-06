Владимир Кузьмин публично признался в любви

Певец и его супруга отмечают годовщину свадьбы. Владимир Кузьмин с женой Екатериной Архив «7 Дней» На фоне волны разводов российских звезд — Алсу, SHAMAN’а, Сергея Шнурова, Федора Бондарчука и других — не могут не радовать знаменитости, отмечающие годовщины свадеб.