Владимир Кузьмин публично признался в любви

Певец и его супруга отмечают годовщину свадьбы. Владимир Кузьмин с женой Екатериной Архив «7 Дней» На фоне волны разводов российских звезд — Алсу, SHAMAN’а, Сергея Шнурова, Федора Бондарчука и других — не могут не радовать знаменитости, отмечающие годовщины свадеб.
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