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Мировое обозрение

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ЕС готовит визовые ограничения для россиян из-за «враждебных действий»

ЕС готовит визовые ограничения для россиян из-за «враждебных действий»

Европейская комиссия готовит новый пакет адресных визовых ограничений для граждан России. Формальным поводом названо противодействие «враждебным действиям третьих стран», однако контекст, в котором сделано заявление, указывает на прямое продолжение дипломатического конфликта между Брюсселем, Берлином и Москвой.

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