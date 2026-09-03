ЕС готовит визовые ограничения для россиян из-за «враждебных действий»

Европейская комиссия готовит новый пакет адресных визовых ограничений для граждан России. Формальным поводом названо противодействие «враждебным действиям третьих стран», однако контекст, в котором сделано заявление, указывает на прямое продолжение дипломатического конфликта между Брюсселем, Берлином и Москвой.