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Царьград

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Эксперт Ладушкин назвал удаление отметки пробега шагом назад

Эксперт Ладушкин назвал удаление отметки пробега шагом назад

Автоэксперт Евгений Ладушкин критиковал решение убрать пробег из диагностической карты, назвав это шагом назад.

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