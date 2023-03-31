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Сообщается, что российские мотострелки заняли здание районной администрации в Марьинке

Сообщается, что российские мотострелки заняли здание районной администрации в Марьинке

В последние дни практически на всех участках фронта фиксируется стабильное положение, если так можно назвать ситуацию в зоне боевых действий.

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