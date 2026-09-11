В России предложили полностью запретить продажу вейпов. Такое решение проблемы курения предложил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, депутат Алексей Куринный.
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