Минздрав Татарстана сообщил об отравлении 33 человек в кафе Казани

В Казани 33 человека отравились продукцией кафе "Nan Кебаб N1" 12-13 сентября. Диагностирована кишечная инфекция, у 22 больных обнаружены сальмонеллы.
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Заболевания сальмонеллезом происходят, в основном из-за несоблюдения гигиены при хранении и обработке туш животных. Широко распространенной причиной заболевания служат не до конца приготовленные домашняя птица и яйца. Бактерия сальмонелла погибает при температуре не ниже 70 °C».
При приготовлении пищи лучше не рисковать и прожарить стейк до готовности или питаться в проверенных местах.