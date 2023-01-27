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Пропускающий сезон Чет Холмгрен получил четыре голоса от игроков во время голосования за Матч звезд

Бигмен «Оклахомы» Чет Холмгрен получил четыре голоса от игроков в рамках голосования за Матч всех звезд НБА 2023 года.

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