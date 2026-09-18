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Зрители РЕН ТВ помогли собрать деньги на лечение маленькому Ване

Зрители РЕН ТВ помогли собрать деньги на лечение маленькому Ване

worldvita.ru Сегодня особенный день у семьи двухлетнего Вани Володько из Кемеровской области, историю которого мы рассказывали ранее в нашем эфире.

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