Путин передал доли УК аэропорта Пулково в новый холдинг

РИА Новости/Александр Гальперин Президент России Владимир Путин передал доли управляющей компании петербургского аэропорта Пулково, включая иностранные, в новый холдинг ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС) с уставным капиталом 169 миллиардов рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии