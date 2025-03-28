ФСБ предотвратила теракт в Москве

Он готовился по заказу спецслужб Украины.фото: vk.com/nakgovСотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Москве, задержан ранее судимый россиянин, завербованный украинскими спецслужбами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии