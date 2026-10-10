Калинковичский музей открылся после переезда: площади выросли вдвое

Калинковичский краеведческий музей переехал в бывшее здание районной библиотеки, что позволило вдвое увеличить выставочные площади и разместить экспозицию об истории района с древних времен до современности в четырех залах.
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