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ГТРК Татарстан

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После матча «Рубин» — «Динамо»: расписание транспорта от остановки «Ак Барс Арена»

После футбольного матча «Рубин» — «Динамо», который пройдёт 11 октября, с 21:00 от остановки «Ак Барс Арена» будет организовано движение общественного транспорта в двух направлениях.

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