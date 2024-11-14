Трамп предложил «фаворитку русских» на пост главы разведки США

Фото: Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press Текст: Антон Антонов200 прочтений Сегодня Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что бывшая конгрессвумен Тулси Габбард выдвинута на пост директора национальной разведки США, а конгрессмен Мэтт Гетц – на должность генерального прокурора.
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