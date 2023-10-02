Школьный автобус вылетел с проезжей части в Подмосковье

На месте работают экстренные службы.В Подмосковье в аварию попал школьный автобус. Инцидент произошёл в селе Трубино городского округа Щёлково Согласно предварительной информации, водитель не справился с управлением, а машина вылетела с проезжей части.
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