Врач Орфанова: температура и раздражительность могут говорить о женских болезнях

Гинекологические заболевания у женщин требуют особого внимания и своевременного лечения. Однако симптомы, которыми они могут проявляться, не всегда бывают очевидными, что нередко становится причиной позднего обращения за медицинской помощью.
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