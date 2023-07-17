МАРЬИНА РОЩА

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В центре госуслуг в 17-ом проезде Марьиной Рощи начался проект «Делай добрые дела»

В столице начался совместный проект центров госуслуг и московского транспорта «Делай добрые дела». Жители района Марьина роща смогут узнать, как работники офисов и столичного метро оказывают помощь и поддержку и находят выход из любой ситуации.

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