Барбер с автоматом: новые подробности о 19-летнем мигранте Файзове, напавшем на "Крокус"

Работника цирюльни из военного городка в Ивановской области просит вернуть домой его мать. Закрывая лицо платком, рыдающая женщина призвала принять во внимание молодой возраст сына и экстрадировать его в Таджикистан.
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