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Барбер с автоматом: новые подробности о 19-летнем мигранте Файзове, напавшем на "Крокус"

Барбер с автоматом: новые подробности о 19-летнем мигранте Файзове, напавшем на "Крокус"

Работника цирюльни из военного городка в Ивановской области просит вернуть домой его мать. Закрывая лицо платком, рыдающая женщина призвала принять во внимание молодой возраст сына и экстрадировать его в Таджикистан.

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Комментарии
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Eduard
Повесьте их всех на потеху толпе!
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14 час.
Eduard
Кстати можно и просто голову отрубить,что раньше практиковали!
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14 час.
E
Eduard
Это же надо,им пообещали пол миллиона рублей заплатили 100 тысяч,и сели на всю жизнь.Этакий бизнес по-таджикски.Мне бы такое предложили,я бы сразу послал!
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14 час.

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