Умерла русская теннисистка и телекомментатор Анна Дмитриева

Легенда отечественного спорта Анна Дмитриева скончалась в возрасте 83 лет.Теннисистка и спортивный телекомментатор Анна Дмитриева умера на 84 году жизни после продолжительной болезни, пишет ТАСС со ссылкой на родственников.
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