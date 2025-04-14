"Динамика отсутствует". Что говорят врачи о состоянии Тиграна Кеосаяна

Сейчас режиссер подключен к аппарату искусственной вентиляции легких В январе 2025 года стало известно, что российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян впал в кому после того, как пережил клиническую смерть.
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