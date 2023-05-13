Русская весна

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Николаев: последствия ночного удара Армии России (ФОТО)

Николаев: последствия ночного удара Армии России (ФОТО)

Госслужба по ЧС Украины в Николаевской области обнародовала кадры, на которых видно, что осталось от одной из целей, по которым Армия России нанесла удары минувшей ночью.

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