У жителя Костомукши похитили более миллиона рублей

У 69-летнего костомукшанина похитили без малого 1 020 000 рублей, рассказали в МВД Карелии. В минувший вторник мужчине стали поступать звонки сначала якобы от сотрудников банка, а затем и от представителей силового ведомства.
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