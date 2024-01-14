Часть озера Ханка на китайской стороне для безопасности рыбаков оградили "колючкой"

На китайской части озера Ханка начался сезон зимней рыбалки. Для Китая это настоящее событие, о котором говорят в СМИ, ведь с 2015 года рыбный промысел на Ханке включен в список нематериального культурного наследия провинции Хэйлунцзян.
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