Размер платы за детский сад скорректируют Максимальный размер платы за детский сад в регионе устанавливается ежегодно.
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Размер платы за детский сад скорректируют Максимальный размер платы за детский сад в регионе устанавливается ежегодно.